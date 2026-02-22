LIVE Alle 18 Milan-Parma | Allegri ritrova Rabiot Cuesta si affida a Pellegrino

Alle 18, il Milan affronta il Parma in una partita chiave, perché l’allenatore Allegri può contare sul ritorno di Rabiot dopo un infortunio. La squadra rossonera cerca di consolidare la posizione in classifica e di tenere sotto pressione le rivali in corsa per la Champions. Cuesta si affida a Pellegrino per rafforzare la difesa, mentre i tifosi aspettano di vedere se i rossoneri riusciranno a mantenere il ritmo. La sfida si preannuncia intensa.

(3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri. (5-3-2) Corvi; Britschgi, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta. Nel Milan diffidati Athekame, Fofana e Rabiot. Nel Parma squalificato Circati; diffidati Delprato, Nicolussi Caviglia, Circati e Britschgi. Direzione di gara affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti Peretti e Colarossi. Quarto ufficiale Ferrieri Caputi. Al Var Camplone, assistente Var Pairetto. La partita sarà trasmessa su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Live, Milan-Parma: in campo alle 18.00 dopo Atalanta-NapoliBENVENUTI NELLA NOSTRA DIRETTA LIVE DI MILAN-PARMA, 26ESIMA GIORNATA DI SERIE A: NEWS, FORMAZIONI UFFICIALI E CRONACA DELLA GARA E DICHIARAZIONI POST-PARTITA. Nell’ultimo periodo i ducali hanno dato u ... msn.com

#Leao e #Pulisic sono pronti a guidare l'attacco del #Milan nella sfida contro il #Parma: l'ultima volta insieme in campo da #titolari regolari risale al derby contro l'#Inter a novembre. Che impatto avranno questa volta #milannews24 - facebook.com facebook

. @acmilan, contro il Parma riecco @RafaeLeao7 e @pulisic in attacco: finora praticamente mai insieme - #MilanParma #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #Pulisic x.com