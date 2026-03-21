LIVE Alle 12.30 la discesa a Hafjell | Pirovano a caccia della Coppa

Alle 12.30 si svolge la discesa di Hafjell, valida come ultima gara di Coppa del Mondo di sci alpino. L'evento si tiene a Kvitjell, dove fino a domenica si disputano le finali della stagione. Tra gli atleti in gara c'è un'italiana che guida la classifica generale, mentre gli altri sciatori si preparano ad affrontare la pista norvegese.

Kvitfjell ha ospitato cinque discese femminili. La prima nel 9596 con un successo di Heidi Zurbriggen. Nel 200203 vinse Renate Goetschl (Aut), nel 202223 Kajsa Lie (Nor), due le discese nella scorsa stagione con trionfi per Huetter e Aicher. ??? Con un primo o un secondo posto Laura Pirovano sarebbe certa della Coppa. Alle finali partecipano le prime 25 della classifica di specialità (le infortunate non vengono sostituite). I numeri di partenza: 1 Malorie Blanc (Svi)2 Marte Monsen (Nor)3 Elena Curtoni4 Ester Ledecka (Cec)5 Ilka Stuhec (Slo)6 Kira Weidle-Winkelmann (Ger)7 Corinne Suter (Svi)8 Nicol Delago9 Sofia Goggia10 Breezy... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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