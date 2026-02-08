LIVE Alle 11.30 la discesa femminile | Goggia e Brignone a caccia di una medaglia

Questa mattina alle 11.30 si tiene la discesa femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina. Federica Goggia e Federica Brignone cercano la prima medaglia olimpica per l’Italia in questa disciplina. Le due azzurre sono determinate a portare a casa l’oro, nonostante le difficoltà e le infortuni che le hanno colpite in passato. La gara promette emozioni e sorprese.

Saranno quattro le sciatrici azzurre che andranno a caccia di un'importantissima medaglia nella discesa libera. Occhi puntati, naturalmente, su Sofia Goggia, vincitrice di un oro a PyeongChang 2018 e di un argento a Pechino 2022 nella specialità. Oltre alla Goggia, pronte a scendere in pista anche Laura Pirovano, Nicol Delago (in fiducia dopo la vittoria in Coppa del Mondo) e Federica Brignone, in cerca di risposte giuste dopo l'infortunio. A ospitare la discesa libera femminile di queste Olimpiadi Invernali 2026 sarà l'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. Su questa pista si svolgono regolarmente tappe di Coppa del Mondo, in particolare discipline veloci come discesa libera e SuperG.

