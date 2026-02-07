Alle 11.30 scatta la discesa libera maschile sulla Stelvio. Gli azzurri sono pronti a lottare per una medaglia, mentre gli occhi di tutti sono puntati su questa prima grande prova dello sci alpino alle Olimpiadi.

Ieri nel terzo e ultimo "allenamento ufficiale" prima della gara, i favoriti sono scesi con il freno a mano tirato. Il più veloce è stato il canadese James Crawford in 1’54”95, davanti all’austriaco Hemetsberger e all’americano Radamus, staccati di un secondo e sette e due secondi e tre. Gli italiani non sono partiti. Ecco com'è andata. Di seguito, la start list completa della discesa libera maschile di sci alpino: 1. Daniel Hemetsberger (AUT), 2. James Crawford (CAN), 3. Bryce Bennett (USA), 4. Maxence Muzaton (FRA), 5. Nils Alphand (FRA), 6. Alexis Monney (SUI), 7. Marco Odermatt (SUI), 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 11.30 la discesa libera maschile: gli azzurri a caccia di una medaglia sulla Stelvio

Questa mattina alle 11:30 si svolge la prima gara di discesa libera maschile alle Olimpiadi.

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: si comincia con Maria Gasslitter, alle 11.30 la discesa maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

MILANO CORTINA I A Bormio si assegna il primo oro, Franzoni e Paris contro Odermatt. L'Italia sogna una medaglia nella discesa libera maschile sulla Stelvio #ANSA facebook

"Una pista che non ti fa respirare": Vitalini spiega la Stelvio, dove l'Italia si gioca l'oro in discesa x.com