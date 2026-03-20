Alcaraz-Fonseca oggi ATP Miami 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa l'incontro tra Alcaraz e Fonseca all'ATP Miami 2026. Il match si svolge nel torneo statunitense e sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione. L'orario e il programma sono stati annunciati, offrendo agli appassionati la possibilità di seguirlo da vicino. La partita promette di essere un momento di grande spettacolo per gli amanti del tennis.

Un match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos Alcaraz farà il suo debutto al Miami Open 2026 sfidando al secondo turno uno degli astri nascenti del tennis mondiale, ovvero Joao Fonseca. Per l’iberico, eliminato in semifinale da Daniil Medvedev in quel di Indian Wells, si tratterà subito di un banco di prova particolarmente impegnativo. Il brasiliano ha cominciato il suo cammino nel torneo battendo l’ungherese Fabian Marozsàn per 4-6 6-3 2-6 e, con ben poco da perdere, è intenzionato a far saltare il banco. Il loro sarà il primo incrocio ufficiale in ambito ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro... Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la... Una raccolta di contenuti su Alcaraz Fonseca oggi ATP Miami 2026... Temi più discussi: Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Fonseca a Miami: dopo Sinner, arriva il test Alcaraz?; João Fonseca non giocherà il 1° turno a Miami oggi: una situazione particolare e Alcaraz può sorridere; Sinner pesca bene a Miami, possibile Alcaraz-Fonseca al secondo turno. LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Carlos Alcaraz e ... oasport.it ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di SinnerUn fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo ... oasport.it ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com Ma che bello! Nel giro di 2 tornei, back-to-back, abbiamo il primo match con Sinner e poi con Alcaraz di Joao Meravigliao Fonseca! Chi vince domani Per chi tiferà il pubblico - facebook.com facebook