LIVE Alcaraz-Fonseca ATP Miami 2026 in DIRETTA | il principio di una nuova rivalità?

Alle ore 14:00 si gioca la partita tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca al secondo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2026. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo e viene trasmessa in diretta streaming. I due tennisti si affrontano in un match di singolare maschile, con la partita che viene seguita da appassionati e media italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2026. Esordio tutt’altro che agevole per il numero 1 del mondo che in Florida inizia il proprio cammino contro il talentuoso brasiliano. Alcaraz è reduce dalla sconfitta in semifinale ad Indian Wells. Nel primo evento di questo Sunshine Double lo spagnolo è stato sorpreso da Daniil Medvedev, che ha avuto la meglio per 6-3, 7-6. Quella con il russo è stata la prima sconfitta della stagione dell’iberico che aveva iniziato l’anno vincendo gli Australian Open e l’ATP 500 di Doha. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ma che bello! Nel giro di 2 tornei, back-to-back, abbiamo il primo match con Sinner e poi con Alcaraz di Joao Meravigliao Fonseca! Chi vince domani Per chi tiferà il pubblico - facebook.com facebook