LIVE Alcaraz-Fonseca 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | spagnolo subito avanti di un break

Alcaraz e Fonseca sono in campo per la partita di ATP Miami 2026, con lo spagnolo che si è portato subito avanti di un break. La partita è in corso e si può seguire in diretta. Nel frattempo, su un altro campo, la tedesca ha commesso un errore in risposta, finendo in rete durante uno scambio. La sfida continua con i due atleti impegnati a conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima a uscire e dritto in contropiede. In rete il back della tedesca. 30-15 Uno-due per ‘iberico 15-15 In rete il rovescio dello spagnolo 15-0 Servizio e dritto per Alcaraz. 2-1 Break Alcaraz: CHE RISPOSTA!!! Buona prima di Fonseca ma lo spagnolo si supera in risposta dov’è perfetto. 15-40 Splendido dritto lungolinea in contropiede di Alcaraz che sorprende Fonseca. Il brasiliano prova a organizzare un back che termina lungo Seconda 15-30 Doppio fallo con il nastro che allunga la traiettoria della seconda 15-15 In rete il recupero di Alcaraz sulla smorzata di Fonseca. 0-15 Scappa in lunghezza il dritto del brasiliano con la palla di poco out. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo subito avanti di un break Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto 15-15 Ace! 0-15 Il nastro porta fuori il dritto dello spagnolo Al servizio Carlos... LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos... Una raccolta di contenuti su LIVE Alcaraz Fonseca 2 1 ATP Miami 2026... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Alcaraz, oggi la prima contro Fonseca: Devo essere un passo avanti; Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Live Carlos Alcaraz - João Fonseca - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026. LIVE Alcaraz-Fonseca 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il brasiliano resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace! 15-15 Il nastro devia la volee di dritto di Fonseca ed apparecchia la tavola per il passante i ... oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Alcaraz sfida nella notte Fonseca, ma pensa già alla finale: "Il livello di quella partita fu davvero molto alto, credo che il pubblico si sia divertito" facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com