LIVE Alcaraz-Fonseca 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Fonseca all'ATP Miami 2026, con il punteggio di 0-1 in favore di Fonseca. Alcaraz ha servito con un ace e ha colpito un dritto che il nastro ha fatto uscire fuori, portando il punteggio sul 15-15. La partita è in corso e si può seguire in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto 15-15 Ace! 0-15 Il nastro porta fuori il dritto dello spagnolo Al servizio Carlos Alcaraz. 0-1 Gioco Fonseca: dritto vincente per il brasiliano. 40-15 Kick vincente per il brasiliano 30-15 Seconda al centro vincente. 15-15 Largo il rovescio dello spagnolo 0-15 Risposta pazzesca di Alcaraz che impatta bene sulla seconda ad uscire e trova la riga, costruendosi la possibilità di chiudere con il colpo successivo Al servizio Joao Fonseca, pubblico già caldissimo per il brasiliano PRIMO SET 1.24 Termina il warm-up 1.22 Alcaraz ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 1.19 Inizia il riscaldamento prematch 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: cambia il programma sul centrale Tutto quello che riguarda LIVE Alcaraz Fonseca 0 1 ATP Miami 2026... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Fonseca sfida Alcaraz: Un'opportunità, dovrò essere coraggioso; Miami Open, il programma di oggi: esordio insidioso per Alcaraz contro Fonseca. Sei gli italiani in campo; Fanno ad Alcaraz una domanda su Fonseca, lui reagisce stizzito al giornalista: E perché, scusami?. LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.49 Bisogna attendere ancora qualche minuto prima dell'ingresso in campo dei due giocatori. La pausa più lunga ... oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Alcaraz sfida nella notte Fonseca, ma pensa già alla finale: "Il livello di quella partita fu davvero molto alto, credo che il pubblico si sia divertito" facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com