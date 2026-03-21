LIVE Alcaraz-Fonseca ATP Miami 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si svolgerà l'incontro tra Alcaraz e Fonseca all’ATP Miami 2026. Alcaraz, che ha perso in semifinale a Indian Wells, affronterà Fonseca nel match che sarà trasmesso in diretta. La partita si svolge nel contesto del torneo in corso e sarà possibile seguirla tramite aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.31 Alcaraz è reduce dalla sconfitta in semifinale ad Indian Wells. Nel primo evento di questo Sunshine Double lo spagnolo è stato sorpreso da Daniil Medvedev, che ha avuto la meglio per 6-3, 7-6. Quella con il russo è stata la prima sconfitta della stagione dell’iberico che aveva iniziato l’anno vincendo gli Australian Open e l’ATP 500 di Doha. 0.28 Esordio tutt’altro che agevole per il numero 1 del mondo che in Florida inizia il proprio cammino contro il talentuoso brasiliano. 0.25 Tra pochi minuti entreranno in campo Joao Fonseca e Carlos Alcaraz, che si affronteranno per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Aggiornamenti e notizie su LIVE Alcaraz Fonseca ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?; Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Alcaraz, oggi la prima contro Fonseca: Devo essere un passo avanti; Live Carlos Alcaraz - João Fonseca - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026. LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: cambia il programma sul centraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.32 Gauff vince il secondo set 6-4 e porta la sfida con Cocciaretto al terzo. 23.19 È cambiato il programma ... oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Alcaraz sfida nella notte Fonseca, ma pensa già alla finale: "Il livello di quella partita fu davvero molto alto, credo che il pubblico si sia divertito" facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com