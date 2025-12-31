lite condominiale con una vicina uomo ferito al volto con un coltello

Nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 31 anni di Napoli, accusata di aver ferito un uomo al volto con un coltello durante una lite condominiale. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno prontamente gestito la situazione. La vicenda evidenzia la gravità di conflitti tra vicini e l'importanza di affidarsi alle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala operativa.

