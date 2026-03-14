Il freddo si intensifica su mezza Europa e le temperature scendono anche in Italia. In questo scenario, il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento del 57% al Ttf di Amsterdam, dopo due settimane di tensioni legate alla guerra in Iran. La situazione climatica e gli eventi internazionali stanno influenzando i mercati energetici, creando preoccupazioni tra i consumatori.

Roma, 14 marzo 2026 – Il meteo rischia di tirare un brutto scherzo ai consumatori europei. Il prezzo del gas infatti, dopo due settimane di guerra in Iran, è già balzato del 57% al Ttf di Amsterdam. E ora un duro colpo di coda dell’inverno potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Secondo BloombergNef, specializzata nella ricerca e nell'analisi dei mercati dell'energia, dei trasporti, dell'industria, delle costruzioni e dell'agricoltura, "già le previsioni dello scorso 11 marzo indicavano un significativo calo di temperatura nell'ultima parte del mese e gli ultimi aggiornamenti lo confermano, perché i segnali dell'arrivo del freddo non sono scomparsi, confermando la severità dell'ondata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cala il freddo su mezza Europa, peggiora anche in Italia. Dopo la guerra in Iran, nuova tegola sul prezzo del gas

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