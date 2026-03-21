L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, la base militare situata nell’Oceano Indiano gestita congiuntamente da Stati Uniti e Regno Unito. L’attacco si è verificato di recente, coinvolgendo una delle installazioni più strategiche e meno conosciute della regione. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o danni causati dall’attacco.

L’ Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio verso Diego Garcia, la base militare congiunta tra Stati Uniti e Regno Unito nell’Oceano Indiano. Nessuno dei due ha raggiunto il bersaglio: il primo ha avuto un guasto in volo, mentre una nave da guerra americana ha sparato un intercettore SM-3 contro il secondo. Lo riporta il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Quello di oggi è il tentativo di attacco a lungo raggio più ambizioso mai registrato da parte di Teheran dall’inizio dell’operazione militare americana denominata “Epic Fury”, avviata circa tre settimane fa. La distanza tra il territorio iraniano e Diego Garcia è di circa 4. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Iran attacca Diego Garcia, la base nell’Oceano Indiano che in pochi conoscono: ecco perché cambia tutto

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IMPORTANTE. L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro la base USA-Regno Unito di Diego Garcia, situata nel mezzo dell’Oceano Indiano. Nessuno dei missili ha colpito la base, ma il lancio implica non solo la volo x.com