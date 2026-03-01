Iran Trump | Khamenei è morto Decapitati i vertici del regime

Nella giornata si sono susseguite voci sulla salute del leader supremo iraniano, fino a che è stata annunciata la sua morte. La notizia ha provocato un susseguirsi di aggiornamenti e di tensioni nel regime. Nel frattempo, sono stati arrestati alcuni dei più alti funzionari del governo. La situazione resta incerta e in evoluzione.

Ali Khameni è morto. La notizia arriva alla fine di una giornata convulsa durante la quale si sono rincorse le notizie sulla sorte della Guida Suprema iraniana. In serata, fonti israeliane hanno riferito a Channel 12 e Sky News Arabia il recupero del corpo sotto le macerie del suo compound a Teheran bombardato ieri mattina. L'offensiva, infatti, è partita intorno alle 7.30 ora italiana con una prima ondata di raid congiunti Usa-Israele sull'Iran, poi l'allargamento progressivo dei bersagli. La guerra che per settimane era rimasta sospesa tra minacce e negoziati adesso è realtà. Il Medio Oriente, dunque, entra in una fase di escalation ad altissima incertezza, con un dato che domina su tutti gli altri: la sorte della Guida suprema Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

