L’ex sala parrocchiale di Bagnore acquistata dal Comune

L’ex sala parrocchiale di Bagnore entra nel patrimonio del Comune. Con la firma dell’atto di compravendita tra il sindaco Federico Balocchi e il parroco don Lorenzo Pasquotti si conclude un percorso avviato dall’amministrazione comunale che aveva già sottoscritto l’accordo preliminare con la Parrocchia e finanziato gli interventi di riqualificazione dell’edificio. La struttura, inaugurata nell’aprile 2025 come nuova sala polifunzionale ricreativa, era stata resa subito fruibile grazie a un patto di opzione che ne consentiva l’utilizzo in attesa dell’acquisizione definitiva. "Quello che abbiamo realizzato a Bagnore è un esempio di rigenerazione urbana molto importante, un tassello fondamentale per la valorizzazione della frazione – commenta Balocchi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

