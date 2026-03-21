Linea 6 metro Napoli corse fino alle 21.10 da lunedì 23 marzo nei giorni feriali
Da lunedì 23 marzo, le corse della Linea 6 della metro di Napoli si svolgeranno fino alle 21.10 nei giorni feriali, mentre nel fine settimana l'ultima corsa sarà alle 14.00. La modifica riguarda le corse dal lunedì al venerdì, con un orario più prolungato rispetto ai giorni di sabato e domenica. La variazione entrerà in vigore da quella data.
Da lunedì a venerdì, le corse della Linea 6 della metro Napoli continueranno fino alle 21.10, nel fine settimana alle 14.10. Funicolari chiuse due giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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