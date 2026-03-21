L’industria della Difesa come perno atlantico di Roma Ecco perché

L’industria della Difesa rappresenta da tempo un elemento chiave per la presenza di Roma nell’ambito atlantico. Per anni, le discussioni sulla difesa europea si sono concentrate principalmente sull’obiettivo di spendere il 2% del Prodotto Interno Lordo in ambito militare. Questo parametro è stato il focus principale delle politiche e delle analisi, senza approfondire altri aspetti legati alla sicurezza e alla cooperazione internazionale.

Per decenni, il dibattito sulla difesa europea si è limitato a un parametro contabile: il raggiungimento del 2% del Pil. Oggi, di fronte al riorientamento strategico di Washington verso l’Indo-Pacifico, la metrica della deterrenza è cambiata. L’autonomia strategica non è più soltanto una dichiarazione politica, ma una funzione diretta della base produttiva. Non è una questione di sola spesa, ma di architettura industriale. La necessità di consolidare la base tecnologica e industriale della difesa europea (Edtib) non deve essere fraintesa come il tentativo di costruire una “fortezza Europa” di stampo protezionistico. Al contrario, il rafforzamento delle filiere continentali rappresenta la risposta più concreta alla storica richiesta americana di un reale burden sharing. 🔗 Leggi su Formiche.net Articoli correlati Inter, l’exploit di Bisseck: da scommessa a perno della difesaAcquistato dall’Aarhus per 7 milioni di euro, Yann Aurel Ludger Bisseck è stata la scommessa della società nerazzurra nella finestra di mercato... Romagnoli, il perno della difesa della Lazio: numeri e un futuro in bilicoNel contesto della Lazio, Alessio Romagnoli ha riacquistato centralità nel reparto difensivo in una fase cruciale della stagione, offrendo stabilità... Aggiornamenti e notizie su L'industria della Difesa come perno... Temi più discussi: Il riarmo della Polonia tra SAFE e industria nazionale; UE, Kubilius: Difesa comune è un obbligo scritto nei Trattati. Se non ora, quando?; Direzione Generale; Tutti i nuovi piani di Leonardo. Finanza, industria e difesa. Il nuovo paradigma della sicurezza nel libro di Enrico Della GattaEdito da Egea e da pochi giorni in libreria, il saggio Difendere il futuro. Finanza, innovazione e geopolitica nella nuova economia della sicurezza, delinea la trasformazione della deterrenza: dalla ... ilsole24ore.com Crosetto riunisce i vertici dell'industria militare: Al lavoro per rafforzare la difesa del Paesel ministro convoca una riunione d’emergenza con vertici militari e industria della difesa per rafforzare rapidamente la sicurezza, soprattutto aerea, ... huffingtonpost.it Pazza idea per la difesa #Juve Spunta anche il nome di #Rudiger facebook 20/3/26. Loreo. Successo per il Corso di difesa femminile "Io mi difendo da sola", già avviato nella palestra comunale nelle scorse settimane. Numerosa anche la partecipazione all'incontro tenuto dall'associazione Altoditerra per insegnare i rudimenti base di x.com