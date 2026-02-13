Romagnoli, il perno della difesa della Lazio: numeri e un futuro in bilico Nel contesto della Lazio, Alessio Romagnoli ha riacquistato centralità nel reparto difensivo in una fase cruciale della stagione, offrendo stabilità e guida. La sua presenza è diventata ancora più determinante dopo le recenti incertezze difensive, ma il suo contratto in scadenza a giugno lascia ancora molti dubbi sul suo futuro con i biancocelesti.

Nel contesto della Lazio, Alessio Romagnoli ha riacquistato centralità nel reparto difensivo in una fase cruciale della stagione, offrendo stabilità e guida tecnica. Mentre le dinamiche di mercato e l’esito delle trattative estive restano aperti, la sua presenza in campo si conferma elemento chiave per la gestione della retroguardia. Nel periodo recente, il difensore ha ritrovato piena affidabilità tra le linee difensive, tornando a essere protagonista nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le dinamiche interne, che avevano acceso discussioni all’indomani di gennaio, non hanno impedito al calciatore di riaffermarsi come punto di riferimento della linea arretrata e fonte di equilibrio per la squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lazio, Alessio Romagnoli si conferma il punto fermo della difesa biancoceleste contro il Bologna, ma il suo trasferimento rimane in stand-by per ora, a causa delle incertezze sul rinnovo contrattuale.

