Linda Savini doppia vittoria Brinda lo Shinkan Ravenna

Linda Savini, atleta classe 2009 dello Shinkan Ravenna, ha conquistato due medaglie alla International Heart Cup, una competizione di karate tradizionale tenutasi a Treviso lo scorso fine settimana. La giovane atleta ha ottenuto due vittorie che le hanno permesso di salire sul podio in questa prestigiosa gara. La competizione ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

Doppia medaglia per Linda Savini (nella foto), classe 2009, cintura nera dello Shinkan Ravenna, grande rivelazione dell’ Emilia Romagna nell’ International Heart Cup, rinomata competizione di karate tradizionale disputatasi nello scorso fine settimana a Treviso. L’atleta ravennate ha conquistato l’oro nel kumite di categoria e nella categoria Open League del circuito ESKA. A completare il suo personale bottino sono arrivate anche la medaglia di bronzo nel kata individuale e l’argento nel kata a squadre femminile nella categoria Senior, insieme all’azzurra Manuela Dimaggio e alla vincitrice dell’edizione 2025, Noemi Massa. Grande prestazione anche per il giovane Samuele Marinelli, che nella categoria Cadetti ha conquistato l’oro nel kumite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Linda Savini, doppia vittoria. Brinda lo Shinkan Ravenna Articoli correlati Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo! Leggi anche: Merate brinda: vittoria al 10eLotto, la fortuna bacia la Brianza