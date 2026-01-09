Merate brinda | vittoria al 10eLotto la fortuna bacia la Brianza
Merate festeggia una vincita al 10eLotto, confermando la presenza di fortunati nella zona della Brianza lecchese. Durante l'ultima estrazione, un giocatore di Merate ha ottenuto una somma significativa, sottolineando come la fortuna possa sorridere anche nei comuni più piccoli. Questa vittoria si aggiunge alle numerose occasioni di vincita che il gioco offre ai residenti della regione.
La fortuna ha baciato Merate nell'ultima estrazione del 10eLotto. Nel comune della Brianza lecchese un fortunato giocatore ha portato a casa 6.000 euro grazie a un "6" con doppio numero oro in un'estrazione frequente, come riportato dall'agenzia Agimeg: il successo si inserisce in un quadro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 55mila euro al lotto
Leggi anche: Casatenovo, vinti 43mila euro al SuperEnalotto: la fortuna bacia ancora la Brianza
Merate brinda: vittoria al 10eLotto, la fortuna bacia la Brianza - Nel comune della Brianza lecchese un fortunato giocatore ha portato a casa 6. leccotoday.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.