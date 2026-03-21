Un uomo di Roma, noto come Jack Lametta, è stato coinvolto in un episodio legato a un episodio di violenza che ha lasciato tracce sul quartiere Appio Claudio. La vicenda si collega a un precedente episodio a Whitechapel, Londra, dove si sono verificati atti di sfregio. La connessione tra i due luoghi si riferisce a un’ipotetica linea psicogeografica, descritta come una lama lucente.

Colpì almeno otto persone nel 1983, poi sparì per dodici anni. Tornò nel 1995, e non è mai stato identificato L’invisibile linea psicogeografica che connette il quartiere Appio Claudio di Roma a Whitechapel, Londra, ha le fattezze lucenti di una lama. E se nella Londra di epoca vittoriana il coltello fece scempio di donne, consolidando così l’incubo di Jack lo Squartatore, Roma ebbe nei primi anni Ottanta un suo mini emulo che per fortuna non arrivò a seminare morte, ma panico, quello sì. E molto. Venne soprannominato Jack Lametta, vezzo tipicamente romano di trasformare quasi alchemicamente una leggenda nera in feuilleton da avanspettacolo. Oggi pochi lo ricordano, e tra i fatti di sangue capitolini occupa un posto decisamente minore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’incubo dimenticato di Jack Lametta, lo sfregiatore romano

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