magistratura democratica usa falcone per lo spot al no ma ha dimenticato quando lo ostacolava

La magistratura democratica ha utilizzato l’immagine di Falcone per promuovere il No al referendum sulla Giustizia, ma ha dimenticato i momenti in cui ostacolava le riforme proposte. La scelta di usare il nome del giudice ucciso dalla mafia suscita polemiche tra gli osservatori. La campagna mira a influenzare l’opinione pubblica, mentre alcuni ricordano come la stessa magistratura abbia spesso ostacolato le novità in tema di separazione delle carriere. La discussione si fa sempre più accesa.

Tra meno di un mese gli italiani saranno chiamati alle urne per dire la propria opinione sul referendum della Giustizia in relazione alla separazione delle carriere. Magistratura Democratica, corrente di sinistra tra le più influenti tra i togati, si sta spendendo in maniera attiva per il "no" e usa ogni mezzo possibile per muovere la propaganda in questa direzione. Non manca di usare nemmeno Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. "C'è l'unanimità: noi siamo eroi", "Morti", è il botta e risposta tra i due giudici in una vignetta di Repubblica Eppure, quando era in vita, il giudice Falcone non era particolarmente simpatico, per usare un eufemismo, a Magistratura Democratica.

