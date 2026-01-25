Calciomercato Romano ricorda | Non va dimenticato il gradimento del Milan per Mateta Mi risulta che …

Fabrizio Romano ha sottolineato l'interesse del Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. In un suo recente video su YouTube, l’esperto di calciomercato ha ricordato che non va dimenticato il gradimento della società rossonera per il giocatore, evidenziando come questa preferenza possa influenzare le prossime trattative di mercato.

La finestra invernale di calciomercato ha aperto i battenti il 2 gennaio, ma il Milan si era già mosso in anticipo, mettendo a segno il primo innesto. Si tratta di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco arrivato a Milano con la formula del prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Prima che il club di Via Aldo Rossi chiudesse il colpo col West Ham si erano fatti tanti nomi per la punta del Milan. Uno di questi, tra i più apprezzati in dirigenza, era quello di Jean-Philippe Mateta. Attaccante francese del Crystal Palace, il cui contratto è in scadenza il prossimo 2027 ma che sembra deciso a provare una nuova avventura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

