Via Loreto l' incrocio maledetto | tre incidenti in pochi giorni ad Ariano Irpino

Ariano Irpino si trova di nuovo a parlare dell’incrocio di via Loreto, dove negli ultimi giorni si sono verificati tre incidenti. La zona, nel territorio comunale, si ripresenta al centro dell’attenzione per gli episodi che coinvolgono diversi veicoli e conducenti. L’incrocio continua a rappresentare un punto critico per la sicurezza stradale della comunità locale.

L'incrocio di via Loreto, nel territorio comunale di Ariano Irpino, torna a ritagliarsi uno spazio cupo nella cronaca locale. Nel volgere di appena qualche giorno, quello snodo lungo la Strada Statale 90 delle Puglie ha inanellato il suo terzo episodio incidentale — sempre identico per luogo e modalità — confermando una pericolosità che negli anni ha già lasciato dietro di sé strascichi dolorosi e, in certi casi, drammatici. Il bilancio dell'ultima collisione conta quattro persone condotte in ospedale. Un esito che, vista la violenza dello schianto, avrebbe potuto rivelarsi ben più grave: un copione già visto il sette marzo scorso, quando una donna di Savignano Irpino finì tra le mani dei medici del Moscati di Avellino con un trauma cranico, dopo uno scontro avvenuto nello stesso, identico punto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Guasto ad Ariano Irpino, sospesa l'erogazione idrica

Leggi anche: Concerto del Duo Burriesci–Silvestro ad Ariano Irpino

Contenuti utili per approfondire Via Loreto

Discussioni sull' argomento Il Comune del Milanese che piazza due telecamere ai semafori per multare chi passa col rosso; La Nova Volley Loreto è a due punti dai playoff; Moretta, al via i lavori di riqualificazione del centro: nuovi marciapiedi e mini rotatoria; Con l'auto nel fiume: peggiorano le condizioni dei ragazzi.

Incidente a Loreto, schianto tra scooter e auto all'incrocio di via Marconi: un ferito graveLORETO – Schianto a Loreto, uno scooterista è finito all'ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto attorno alle 14,30 all'incrocio tra via Marconi e via Ungheria, nei pressi della scuola ... corriereadriatico.it

Il sindaco con apposita ordinanza dispone la chiusura del plesso scolastico “Balatelle” di via Loreto Balatelle 187 per la giornata di lunedì 9 marzo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione di e-distribuzione, che ha programmato u - facebook.com facebook