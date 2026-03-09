Una rotonda larga 65 metri sulla Cassia nord | la soluzione del Pums per le code

Una rotonda di 65 metri di diametro sulla Cassia nord è stata proposta come soluzione alle code nel nuovo Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) di Viterbo. Da oggi, si apre un periodo di sessanta giorni durante il quale è possibile presentare osservazioni sul progetto. Il countdown per le eventuali modifiche è iniziato, e durante questo tempo si potranno esprimere pareri e commenti ufficiali.

Il dado è tratto e da oggi scatta ufficialmente il conto alla rovescia di sessanta giorni per presentare le osservazioni al Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) di Viterbo. Dopo la presentazione di sabato scorso a palazzo dei Priori, il documento adottato dal Comune prosegue il suo iter con l'obiettivo di rimodellare la mobilità e viabilità cittadina. Le auto in circolazione sono troppe rispetto al numero dei residenti. Se la medicina a lungo termine sarà inevitabilmente un potenziamento radicale del trasporto pubblico locale, il testo suggerisce anche interventi per sbrogliare gli incroci più asfissianti della viabilità cittadina.