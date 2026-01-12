Incendio alla Torre dei Moro il pm chiede 12 condanne | fino a 8 anni di carcere

Il 12 gennaio 2025, il pubblico ministero ha richiesto condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni di carcere per i 12 imputati coinvolti nell'incendio della Torre dei Moro a Milano. L'incendio, avvenuto il 29 agosto 2021, ha causato ingenti danni all'edificio di 18 piani, senza vittime grazie all'assenza di residenti presenti. Il processo continuerà con le discussioni e le eventuali sentenze definitive.

Milano, 12 gennaio 2025 – Richieste di condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni per i 12 imputati nel processo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano il 29 agosto del 2021, trasformandosi in una "torcia" ma per fortuna senza causare vittime, anche perché in molti in quel periodo erano ancora fuori città per le vacanze. A pronunciarle in aula, questa mattina, davanti alla giudice Amelia Managò della sesta sezione penale, è stata la pm Marina Petruzzella.

