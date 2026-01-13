Rogo della Torre dei Moro La pm chiede 12 condanne con pene da 3 fino a 8 anni

Il processo per il rogo della Torre dei Moro a Milano si avvia alla fase decisiva, con la pubblica accusa che ha richiesto 12 condanne, variando da 3 anni e 6 mesi a 8 anni di reclusione. L’incendio, scoppiato il 29 agosto 2021, ha causato gravi danni all’edificio di 18 piani, provocando preoccupazione e attenzione sull’episodio. La sentenza è attesa nei prossimi mesi.

Nella requisitoria la pm Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni nel processo relativo al rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano il 29 agosto del 2021, trasformandosi in una "torcia". La Torre andò praticamente tutta distrutta, anche se il rogo, per quanto imponente, non causò vittime, perché in molti in quel periodo erano ancora fuori città per le vacanze. In particolare, la pm, nel processo per disastro colposo davanti alla giudice Amelia Managò della sesta sezione penale, ha chiesto 8 anni per Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento "a vela" della Torre che, per l'accusa, si incendiarono rapidamente perché "altamente infiammabili".

