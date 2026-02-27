Gabriele Bonci apre il suo primo locale a Milano, situato al civico 3 di via Nicola Piccini. Il ristorante si chiama “Bonci - Pizza in teglia” e ha annunciato ufficialmente l’apertura con un messaggio che recita: “We are open, daje”. L’apertura segue la sua consolidata fama come specialista di pizza in teglia.

Milano, 27 febbraio 2026 – “Milano ci siamo!” Gabriele Bonci, il re della pizza in taglia, apre il suo primo locale in città, al civico 3 di via Nicola Piccini. ‘Bonci - Pizza in teglia’ ha inaugurato oggi, venerdì 27 febbraio, e sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21.30. “Un progetto che porta nel cuore del capoluogo lombardo oltre vent’anni di ricerca, studio delle farine, filiera agricola diretta e una visione unica della pizza – si legge sulla pagina Instagram ufficiale –. Non solo un nuovo locale, ma l’evoluzione di un format che nasce dall’esperienza della scuola Incibum e prende forma in collaborazione con chi ha rivoluzionato la pizza in teglia in Italia e nel mondo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Bonci - Pizza in teglia’ sbarca a Milano: “We are open, daje”

Pizza Day: come fare la romana in tegliaOgni 17 gennaio si festeggia il World Pizza Day, una data scelta per onorare Sant’Antonio Abate, il protettore dei fornai e dei pizzaioli.

Pizza Day il 17 gennaio: come fare la romana in tegliaOgni 17 gennaio si festeggia il World Pizza Day, una data scelta per onorare Sant’Antonio Abate, il protettore dei fornai e dei pizzaioli.

Is Pizza in Italy OVERRATED Honest Review of BONCI & More Roman Pizza

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Opening: Sfoglia Pastry Bar + Bonci Pizza in Teglia; Tommaso Foglia approda a Milano: cos'è Sfoglia Pastry Bar, che apre il 27 febbraio; A pensarci bene la cucina delle nonne oggi la stanno portando avanti le badanti. Intervista all’autore che spiega perché; Je Tizzone celebra la donna con specialità tipiche rielaborate e lo spettacolo di Massimo Bagnato.

La pizza di Gabriele Bonci sbarca a Milano. E il vicino di casa è Tommaso FogliaIl maestro della teglia ha aperto il suo primo indirizzo milanese in via Nicola Piccinni 3. A pochi metri, nelle vetrine adiacenti, debutta anche il pastry bar firmato Foglia, in un progetto pensato p ... italiaatavola.net

La pizza in teglia di Bonci arriva a MilanoLa città meneghina accoglie due nuove aperture destinate a dialogare tra loro e con la metropoli: Bonci Pizza in Teglia e Sfoglia Pastry Bar. Due format distinti ma complementari che hanno aperto le p ... agroalimentarenews.com

Come incordare un impasto a mano https://www.pizzaefocaccia.it/come-incordare-un-impasto/ Ricetta Base Bonci 24 ore https://www.pizzaefocaccia.it/pizza-bonci-impasto-per-pizza-24-ore-lievitazione/ Ricetta Base Bonci 8 ore https://www.pizzaefocaccia.it/ric - facebook.com facebook