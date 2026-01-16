Square Enix ha annunciato il ritorno della serie Life is Strange con un nuovo capitolo in uscita nel 2026. La notizia conferma l’interesse verso questa saga narrativa apprezzata per le sue storie profonde e i personaggi complessi. Al momento, dettagli specifici sul gioco sono ancora limitati, ma l’attesa cresce tra gli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva questa nuova avventura.

S quare Enix ha finalmente acceso i motori per il ritorno di una delle saghe narrative più amate: un nuovo capitolo di Life is Strange debutterà ufficialmente nel 2026. L’azienda ha fissato un appuntamento imperdibile per il 20 gennaio alle 19:00, ora italiana, per una presentazione dal titolo inconfondibile: “Life is Strange Returns in 2026”. Gli appassionati potranno collegarsi alla diretta streaming già dalle 18:29 per seguire il conto alla rovescia che precederà l’annuncio ufficiale. Chloe Price sta per tornare? I rumor su “Reunion” e l’evento del 20 gennaio. Nonostante Square Enix mantenga la massima riservatezza in merito ai dettagli della trama, una recente classificazione del PEGI (Pan-European Game Information) ha anticipato quello che potrebbe essere il titolo del progetto: “Life is Strange Reunion”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Life is Strange nel 2026: Square Enix annuncia un nuovo capitolo. Ecco cosa sappiamo

Leggi anche: Life is Strange: Reunion è stato classificato dal PEGI: è il nuovo capitolo della serie?

Leggi anche: Final Fantasy, Square Enix chiede l’opinione dei fan con un nuovo nuovo questionario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un nuovo Life is Strange è stato confermato ufficialmente: ecco quando sarà presentato e l'anno di uscita; È stato avvistato un nuovo capitolo della serie Life is Strange; Nuovo Life is Strange in arrivo nel 2026: Square Enix fissa la data del grande annuncio; Life is Strange tornerà nel 2026: annunciate data e ora del reveal ufficiale.

Life is Strange torna nel 2026: Deck Nine annuncia il reveal ufficiale - Deck Nine annuncia ufficialmente il reveal del prossimo Life is Strange per il 20 gennaio 2026. 4news.it