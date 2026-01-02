Dipendente comunale licenziato dopo 38 anni con 13 richiami pretestuosi

Un dipendente comunale di Rivergaro, dopo 38 anni di servizio, è stato licenziato in seguito a 13 richiami ritenuti pretestuosi. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione, coinvolge anche il prefetto e il Ministro della Pubblica Amministrazione. L'Ugl Autonomie e Utl Piacenza evidenziano una situazione lavorativa grave, sollevando dubbi sulla correttezza delle procedure adottate dal Comune.

«Un caso che ha del paradossale scuote il Comune di Rivergaro e finisce sul tavolo del prefetto e del Ministro della Pubblica Amministrazione»: lo rendono noto i vertici dell'Ugl (Autonomie e Utl Piacenza) che segnalano «una situazione lavorativa definita gravissima riguardante un funzionario.

