Un dipendente di Ubisoft è stato licenziato due settimane dopo aver criticato l’azienda

Un dipendente di Ubisoft è stato licenziato due settimane dopo aver pubblicamente criticato l’azienda. La decisione ha sorpreso molti, visto che l’impiegato aveva espresso le sue opinioni sui social, lamentandosi di alcune scelte aziendali. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione all’interno delle grandi aziende di videogiochi.

Un dipendente di Ubisoft è stato licenziato a distanza di poche settimane dopo aver espresso critiche pubbliche nei confronti dell’azienda. Si tratta di David Michaud-Cromp, lead presso Ubisoft Montreal con oltre 13 anni di esperienza nello studio. Dopo una sospensione disciplinare di tre giorni, arrivata in seguito a commenti diffusi sui social, Ubisoft ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato. La notizia ha attirato attenzione perché si inserisce in una fase particolarmente delicata per il colosso francese. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Michaud-Cromp (grazie a Kotaku ), la sospensione iniziale era legata a “commenti pubblici” riguardanti la nuova politica di ritorno obbligatorio in ufficio e a una presunta violazione del “dovere di lealtà”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

