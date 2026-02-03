Un dipendente di Ubisoft è stato licenziato due settimane dopo aver pubblicamente criticato l’azienda. La decisione ha sorpreso molti, visto che l’impiegato aveva espresso le sue opinioni sui social, lamentandosi di alcune scelte aziendali. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione all’interno delle grandi aziende di videogiochi.

Un dipendente di Ubisoft è stato licenziato a distanza di poche settimane dopo aver espresso critiche pubbliche nei confronti dell’azienda. Si tratta di David Michaud-Cromp, lead presso Ubisoft Montreal con oltre 13 anni di esperienza nello studio. Dopo una sospensione disciplinare di tre giorni, arrivata in seguito a commenti diffusi sui social, Ubisoft ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato. La notizia ha attirato attenzione perché si inserisce in una fase particolarmente delicata per il colosso francese. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Michaud-Cromp (grazie a Kotaku ), la sospensione iniziale era legata a “commenti pubblici” riguardanti la nuova politica di ritorno obbligatorio in ufficio e a una presunta violazione del “dovere di lealtà”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un dipendente di Ubisoft è stato licenziato due settimane dopo aver criticato l’azienda

Approfondimenti su Ubisoft Licenziamento

Il tribunale di Siena ha sancito l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, cassiere di 62 anni di Pam Panorama, avvenuto dopo il test del carrello.

Un dipendente licenziato da un'azienda di Brescia ha vinto la causa dopo essere stato licenziato per un resto di 1,60 euro dal distributore di caffè.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ubisoft Licenziamento

Argomenti discussi: I dipendenti Ubisoft pare siano sul piede di guerra, molti potrebbero andare via; Ubisoft rischia una fuga di talenti? I dipendenti sono furenti e cercano lavoro altrove; Ubisoft: un dipendente è stato sospeso senza stipendio per aver criticato l'azienda; Ubisoft Sospende un Dipendente per Commenti Contro il Ritorno in Ufficio.

Ubisoft: un dipendente è stato redarguito e licenziato dopo aver criticato l'aziendaUbisoft annuncia tagli, ritorno in ufficio e licenziamenti; critiche interne e polemiche sulla gestione delle nuove policy aziendali. everyeye.it

Non siamo stupidi: Ubisoft sospende un dipendente dopo un post su LinkedInUno sviluppatore di Ubisoft sarebbe stato sospeso senza stipendio per tre giorni dopo aver criticato il ritorno dell'azienda a un orario d'ufficio di cinque giorni in un post su LinkedIn. Secondo Insi ... notebookcheck.it

GTA 6 giocato in anticipo: l'ultimo desiderio di un grande fan Take-Two e Rockstar di fronte alla richiesta di un malato terminale Lo scorso dicembre Anthony Armstrong, dipendente di Ubisoft Toronto, ha affidato a Linkedin un appello molto speciale. Un membr - facebook.com facebook

La francese Ubisoft, in affanno da tempo, da settembre 2022 a settembre 2025 è passata da 20.729 dipendenti a 17.097. Ma i tagli non sono ancora finiti: ora tocca ai videogiochi in arrivo e molto presto potrebbero essere decisi nuovi licenziamenti x.com