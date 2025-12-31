A Catania, in via Palermo, un centro scommesse è stato temporaneamente chiuso per sette giorni su disposizione della Polizia di Stato. La sospensione è stata adottata per motivi di sicurezza pubblica, dopo aver constatato che il locale era frequentato principalmente da soggetti pregiudicati. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali attività illecite nella zona.

Provvedimento di sospensione per motivi di sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell'attività di un centro scommesse situato nella zona di via Palermo, dopo aver accertato che il locale era diventato un punto di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati. I controlli del Commissariato di Librino. Il provvedimento è stato notificato al gestore dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, che hanno apposto i sigilli al termine di numerosi controlli effettuati nel corso di un ampio periodo di tempo, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza.

Catania, via Palermo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clienti

