Catania via Palermo centro scommesse chiuso per 7 giorni | troppi pregiudicati tra i clienti
A Catania, in via Palermo, un centro scommesse è stato temporaneamente chiuso per sette giorni su disposizione della Polizia di Stato. La sospensione è stata adottata per motivi di sicurezza pubblica, dopo aver constatato che il locale era frequentato principalmente da soggetti pregiudicati. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali attività illecite nella zona.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento di sospensione per motivi di sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse situato nella zona di via Palermo, dopo aver accertato che il locale era diventato un punto di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati. I controlli del Commissariato di Librino. Il provvedimento è stato notificato al gestore dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, che hanno apposto i sigilli al termine di numerosi controlli effettuati nel corso di un ampio periodo di tempo, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Catania, chiuso un centro scommesse a Librino: tra i clienti abituali troppi pregiudicati
Leggi anche: Troppi pregiudicati tra i clienti, bar di Riposto chiuso per 10 giorni
Un 16enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco la notte di Natale; Ghali protagonista del Capodanno a Catania: musica e spettacolo in Piazza Duomo; Cosa fare a Palermo e Provincia il 25 e 26 Dicembre 2025: guida completa per famiglie e giovani; Dopo quasi un anno l'Asp ha un direttore generale: via libera alla nomina di Alberto Firenze.
Via Scuto invasa: la pescheria di Catania tra degrado e parcheggiatori abusivi - "A Catania è in atto una gravissima escalation di degrado nel silenzio più totale delle istituzioni, che fingono di non vedere qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto perché avviene in qu ... lasicilia.it
Servizi Territoriali: il 7, 8 e 9 luglio incontri a Palermo, Catania e Caltanissetta - Il Centro Servizi di Supporto Territoriale (CST) è un’Operazione di Importanza Strategica (OIS) del Programma Nazionale CapCoe 2021- ansa.it
Catania, apre il nuovo centro comunale di raccolta del Lotto Sud in via Forcile - Operativo dal 22 dicembre il nuovo CCR affidato a Ecocar Ambiente, che completa la rete cittadina dei Centri comunali di raccolta e rafforza la raccolta differenziata. ecodallecitta.it
Infatti Auspico il ritorno in A di Palermo e Catania x.com
Svelati i termovalorizzatori di Palermo e Catania. «Entro il 2026 l'avvio dei lavori» Il governatore presenta i rendering dei due impianti che potranno smaltire fino a 600mila tonnellate di rifiuti all'anno. E costeranno 800 milioni di euro Leggi l’articolo completo di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.