La segretaria del partito ha partecipato al corteo di Torino organizzato per ricordare le vittime delle mafie. La manifestazione si è svolta con una grande presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno sfilato lungo le strade della città. L’evento, intitolato “Di verità e giustizia”, ha coinvolto diverse associazioni e gruppi che si sono mobilitati per chiedere maggiore attenzione sulle problematiche legate alla criminalità organizzata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presenza alla manifestazione “Di verità e giustizia”. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato al corteo “Di verità e giustizia”, organizzato a Torino in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa promossa da Libera. La manifestazione è stata promossa dall’associazione Libera, da anni impegnata nel ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata e nel diffondere una cultura della legalità. Presenza discreta nel rispetto del silenzio elettorale. Durante la sua partecipazione, Schlein ha salutato i presenti e stretto mani, mostrando vicinanza ai partecipanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Elly Schlein al corteo di Torino per le vittime delle mafie

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