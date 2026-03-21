Elly Schlein al corteo di Torino per le vittime delle mafie
La segretaria del partito ha partecipato al corteo di Torino organizzato per ricordare le vittime delle mafie. La manifestazione si è svolta con una grande presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno sfilato lungo le strade della città. L’evento, intitolato “Di verità e giustizia”, ha coinvolto diverse associazioni e gruppi che si sono mobilitati per chiedere maggiore attenzione sulle problematiche legate alla criminalità organizzata.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Presenza alla manifestazione “Di verità e giustizia”. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato al corteo “Di verità e giustizia”, organizzato a Torino in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa promossa da Libera. La manifestazione è stata promossa dall’associazione Libera, da anni impegnata nel ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata e nel diffondere una cultura della legalità. Presenza discreta nel rispetto del silenzio elettorale. Durante la sua partecipazione, Schlein ha salutato i presenti e stretto mani, mostrando vicinanza ai partecipanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Articoli correlati
Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Corteo Libera a Torino, Elly Schlein: il silenzio elettorale #lapresse
Contenuti e approfondimenti su Elly Schlein
Temi più discussi: Schlein domani a Torino alla marcia di Libera per le vittime di mafia; Referendum Giustizia, Elly Schlein e la gaffe in cui invita tutti a votare Sì: l'ironia della maggioranza; Usb e Pap, corteo per il No sociale al referendum; Contro il Cpr e il governo Meloni: parte il corteo della rete No Kings | FOTO.
Torino, l'arrivo di Elly Schlein alla manifestazione di Libera contro la mafiaLa segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è arrivata al corteo e alla manifestazione 'Di verità e giustizia' in programma a Torino in occasione ... lapresse.it
Torino in piazza per le vittime di mafia, Schlein rispetta il silenzio elettoraleAnche la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il segreterario generale della Cgil, Maurizio Landini, partecipano a Torino al corteo promosso da Libera nella giornata in ricordo delle vittime innocenti d ... torino.repubblica.it
La Stampa. . L’evento conclusivo in piazza Vittorio Veneto. All’iniziativa anche la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein facebook
Referendum giustizia, Enrico Mentana intervista Elly Schlein | Il video completo x.com