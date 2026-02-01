Un agente di polizia è stato brutalmente aggredito a martellate a Torino durante il corteo di Askatasuna. L’uomo, un marito e padre, si trovava lì per svolgere il suo lavoro, quando è stato attaccato senza pietà da alcuni manifestanti. La scena ha sconvolto chi era presente, e ora si cerca di capire chi siano i responsabili di questa violenta aggressione.

Un marito, un padre, un coraggioso servitore dello Stato e il volto della “meglio gioventù”: ecco chi è l’agente aggredito a martellate a Torino durante il corteo di Askatasuna. E un linciaggio premeditato quello che ha subito. Di più, lo denuncia la stessa premier: «Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio». Non ci sono altre parole per descrivere quanto subito da Alessandro Calista, l’agente del Reparto Mobile di Padova rimasto isolato durante l’assalto delle tute nere in corso Regina Margherita. 29 anni, originario di Pescara, l’agente è sposato e ha un bambino piccolo che lo aspetta a casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Erano lì per farci fuori”: ecco chi è l’agente brutalmente aggredito a martellate al corteo di Askatasuna

Approfondimenti su Askatasuna Lotta

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Askatasuna Lotta

Argomenti discussi: John L. Allen Jr., in memoria; MOSTAR, 28 GENNAIO 1994: QUANDO IL CORAGGIO SI FECE SCUDO; Leonardo Leuci: La notte non deve più farci paura; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo.

Morto dopo il ‘taser’: Quei tre poliziotti erano lì per fare il loro dovereReggio Emilia, 19 settembre 2025 – Si è svolta ieri pomeriggio al Policlinico di Modena l’autopsia su Claudio Citro, il 41enne morto lunedì mattina dopo l’uso del taser nel corso di un intervento ... ilrestodelcarlino.it

Strage dei carabinieri, il custode giudiziario della casa: «Quelle molotov erano lì per me. Sotto le macerie potevo esserci io»«Quelle molotov erano per me, me l’avevano giurata, quando ho saputo che tre carabinieri erano rimasti uccisi ho pensato che sotto a quelle macerie avrei dovuto esserci io». È scosso l’avvocato ... corrieredelveneto.corriere.it

La festa di don Bosco era una giornata di gioia, dai Salesiani. Anche se c’era compito in classe di matematica, anche se ti interrogavano il latino, era comunque un giorno speciale. Erano allegri i professori, era frizzante l’aria, eravamo elettrizzati noi che, per q - facebook.com facebook