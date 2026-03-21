lexus rz alza il livello il crossover elettrico si guida come un aereo

Il nuovo Lexus RZ si presenta come un crossover completamente elettrico che si distingue per la sua guida fluida e stabile, paragonabile a quella di un aereo. La vettura integra tecnologie ispirate all’aeronautica, dando forma a un veicolo che combina comfort e precisione di guida. La produzione si concentra sulla realizzazione di un modello che punta a ridefinire gli standard nel segmento dei veicoli elettrici.

Lexus RZ trasforma il concetto di mobilità elettrica attraverso soluzioni di derivazione aeronautica. Il crossover a batterie lungo 4,8 metri accoglie una gamma rinnovata in cui la versione F-Sport 550e è la punta di lancia con 408 cavalli. L’obiettivo del Costruttore riguarda il coinvolgimento sensoriale del conducente, escludendo i filtri meccanici tra uomo e macchina. Il sistema steer-by-wire cancella ogni collegamento fisico tra sterzo e ruote anteriori. Gli impulsi elettrici corrono tra la cloche e gli attuatori posizionati sulla scatola guida garantendo accuratezza in ogni condizione stradale. La rotazione limitata a 200 gradi permette di raggiungere il fine corsa laterale escludendo l’incrocio delle braccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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