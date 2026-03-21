A Napoli si registra un nuovo caso di epatite A, richiamando alla memoria le pandemie degli anni Settanta, tra cui quella del colera che causò 24 decessi e provocò grande allarme. L’epidemia attuale coinvolge principalmente il consumo di cozze. La città si trova nuovamente a dover affrontare un’onda di infezioni che riporta alle emergenze sanitarie passate, creando un parallelo con le crisi del passato.

In principio furono sempre le cozze. E c’era sempre Napoli di mezzo. L’ondata di epatite A che attraversa la metropoli partenopea riporta agli inizi degli anni 70 e all’emergenza del colera, che fece registrare 24 morti e gettò nel panico la nostra grande città. Che seppe reagire con dignità e compostezza, sopportando successivamente l’onda del disprezzo e di un’ironia becera e stupida. Le cozze tunisine. I primi casi di colera a Napoli e nei paesi limitrofi, soprattutto Torre del Greco, si registrarono a fine agosto del 1973. E arrivarono sino a Bari. A causarli, fu un’importazione di cozze avariate dalla Tunisia. Le acque della metropoli, inquinate, fecero da fertilizzante per il propalarsi del colera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’epatite A a Napoli e “i tempi del colera”: l’incubo degli anni Settanta e la lezione ai No-Vax di oggi

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