incubo epatite a napoli record di ricoveri molluschi vietati come ai tempi del colera

A Napoli si registra un aumento significativo di ricoveri legati all’epatite, mentre le autorità hanno deciso di vietare il consumo di molluschi come misura preventiva. La situazione ha generato allarme tra residenti e operatori commerciali, che temono ripercussioni sulla salute pubblica e sull’economia locale. La decisione di interdizione riguarda in particolare i prodotti provenienti da alcune zone, per evitare ulteriori contagi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scatta l’allarme sanitario in Campania e a Napoli esplode la paura tra cittadini e commercianti. Come racconta la Repubblica Napoli, l’aumento dei casi di epatite A sta avendo effetti immediati anche sull’economia locale, con il crollo delle vendite nei mercati storici. Alla Pignasecca, simbolo della tradizione partenopea, la situazione è critica: «Su 10 chili da stamane ne avremo vendute forse mezzo chilo», racconta un pescivendolo, come riportato da la Repubblica Napoli. Il timore dei consumatori è legato ai numeri: circa 180 casi registrati da gennaio, un dato dieci volte superiore alla media degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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