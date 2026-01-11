La febbre del sabato sera una vertigine di disillusione che dagli anni Settanta arriva ad oggi

“La febbre del sabato sera” rappresenta un’epoca di disillusione che, dagli anni Settanta a oggi, continua a riflettersi nella cultura e nella musica. Tra brani come “Life goin’ nowhere” e “Stayin’ Alive”, si evidenzia il senso di inquietudine e speranza, tratti distintivi di un’epoca e di un film diventato simbolo. Lo spettacolo, in scena a Bergamo, offre un’occasione per rivivere questa storia attraverso il musical, tra emozioni e ricordi.

Bergamo. "Life goin' nowhere, somebody help me". Un brano che è grido d'aiuto, simbolo di disillusione, ma anche voglia di un (possibile?) futuro migliore è "Stayin' Alive", che attraversa "La febbre del sabato sera", film iconico dal quale nasce l'omonimo musical, messo in scena venerdì 9 e sabato 10 gennaio alla ChorusLife Arena. Un vero e proprio tuffo nel passato, fatto di musica e colore, capace di portare sulla scena tutta l'energia e la carica generazionale del film di John Badham che ha reso immortale il Tony Manero di John Travolta, attraverso un'intensità nel canto e una potenza coreografica che sono marchio di fabbrica della celebre Compagnia della Rancia, qui diretta da Mauro Simone.

