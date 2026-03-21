leonardo dicaprio ha fatto la fortuna di un vino semplicemente bevendolo

Un vino diventato famoso grazie a un gesto di un attore, che l’ha bevuto durante un evento pubblico. La bottiglia è decorata con un disegno di conigli intenti a mangiare uva. Nel frattempo, il film più premiato agli Oscar 2026 ha ricevuto numerosi riconoscimenti, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Questi due eventi si sono verificati contemporaneamente e sono stati riportati dai media.

Protagonista della fortunata vicenda è Los Conejos Malditos, un vino prodotto dalla cantina Bodegas Más Que Vinos sull'altopiano di Ocaña, nella zona di Toledo. Un vino che ha una storia divertente, raccontata dal suo nome e anche dall'etichetta posta sulla bottiglia (creata dall'illustratore americano Dustin Harbin, collaboratore del New York Times), che ritrae appunto i «maledetti conigli» (Los conejos malditos), quelli che scorrazzano liberi tra i vigneti e apprezzano talmente tanto la qualità di queste uve da mangiarsele quasi tutte, lasciando questa porzione di terreno con una resa bassissima, ma con uno storytelling indubbiamente divertente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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