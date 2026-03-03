lo scandalo del metanolo ha fatto la fortuna del vino italiano

Lo scandalo del metanolo ha coinvolto il settore vinicolo italiano, portando a un aumento delle vendite di vino nel paese. Le cronache e i documenti ufficiali descrivono una vicenda che ancora suscita disagio e che, probabilmente, anche i più giovani conoscono attraverso i racconti. La vicenda ha lasciato un segno significativo nel settore, influenzando la percezione pubblica e le modalità di controllo.

Tra i primi giorni di marzo e la metà di marzo di quarant’anni fa un vino adulterato uccise e lasciò segni permanenti. Da quella crisi nacquero norme, controlli e una nuova idea di reputazione. Oggi il vino è uno degli asset dell’Italia, anche perché ha imparato da quella tragedia Le cronache, e poi gli atti, raccontano una storia che mette ancora a disagio e che probabilmente anche i più giovani conoscono dai racconti. All’inizio di marzo 1986 arrivano le prime segnalazioni di decessi collegati a vino italiano (si fa per dire) adulterato, mentre il 19 marzo la Commissione europea viene informata dal Ministero della sanità italiano. Nel giro... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Metanolo, la tragedia che ha cambiato per sempre il vino italianoNel marzo del 1986 lo scandalo travolse l’Italia, facendo emergere l’adulterazione letale. Da lì la rinascita? L’analisi di Cotarella, Cernilli, Castagno e ... repubblica.it

