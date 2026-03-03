Lo scandalo del metanolo ha fatto la fortuna del vino italiano

Lo scandalo del metanolo ha coinvolto il settore vinicolo italiano, portando a un aumento delle vendite di vino nel paese. Le cronache e i documenti ufficiali descrivono una vicenda che ancora suscita disagio e che, probabilmente, anche i più giovani conoscono attraverso i racconti. La vicenda ha lasciato un segno significativo nel settore, influenzando la percezione pubblica e le modalità di controllo.

Tra i primi giorni di marzo e la metà di marzo di quarant'anni fa un vino adulterato uccise e lasciò segni permanenti. Da quella crisi nacquero norme, controlli e una nuova idea di reputazione. Oggi il vino è uno degli asset dell'Italia, anche perché ha imparato da quella tragedia Le cronache, e poi gli atti, raccontano una storia che mette ancora a disagio e che probabilmente anche i più giovani conoscono dai racconti. All'inizio di marzo 1986 arrivano le prime segnalazioni di decessi collegati a vino italiano (si fa per dire) adulterato, mentre il 19 marzo la Commissione europea viene informata dal Ministero della sanità italiano.

