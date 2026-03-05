Irmelin Indenbirken e George DiCaprio i genitori hippie di Leonardo DiCaprio | origini umili un divorzio precoce e l’appoggio incondizionato ai sogni del figlio

Irmelin Indenbirken e George DiCaprio sono i genitori di Leonardo DiCaprio, caratterizzati da origini semplici e da un divorzio avvenuto in giovane età. L’attore ha spiegato che, nonostante la separazione, i suoi genitori hanno creato un ambiente stabile e hanno sostenuto senza riserve i suoi sogni e le sue aspirazioni. La coppia ha sempre cercato di mantenere un legame forte anche dopo la separazione.

A differenza di altre star, costrette a emigrare per raggiungere la mecca della recitazione, DiCaprio è nato a Hollywood. Sua madre era Irmelin Indenbirken, una segretaria di origine tedesca e ascendenza ucraina. Suo padre, George DiCaprio, di origini italiane e tedesche, lavorava nel mondo del fumetto underground distribuendo albi illustrati: oltre a riscuotere un certo successo con pubblicazioni come Greaser Comics, negli anni '70 e '80, ottenne anche una certa fama per la sua vicinanza al noto psicologo e attivista Timothy Leary, che sosteneva l'uso di sostanze psichedeliche. La coppia si era conosciuta all'inizio degli anni '60 a New York, quando entrambi studiavano all'università, e si era trasferita a Los Angeles con l'obiettivo di allargare la famiglia.