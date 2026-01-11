Napoli senza medici di famiglia | Sono 150mila i cittadini che non hanno assistenza

A Napoli, circa 150.000 cittadini si trovano senza un medico di famiglia, situazione che si aggrava durante la stagione influenzale, con i pronto soccorso sotto pressione. La carenza di assistenza primaria rappresenta una sfida importante per il sistema sanitario locale, evidenziando la necessità di soluzioni efficaci per garantire un’assistenza continua e accessibile a tutti i cittadini.

