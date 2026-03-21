L’economia del Tempio nel 1308 | i segreti dell’inventario di Castellote

Nel 1308, l’economia del Tempio si manifesta attraverso un inventario redatto a Castellote, in Spagna, e conservato nell’Archivio di Stato di Teruel. Il documento rivela dettagli sul patrimonio agricolo e sulle risorse gestite dai Cavalieri Templari, offrendo uno sguardo diverso rispetto alle narrazioni tradizionali incentrate su aspetti militari e religiosi. La scoperta permette di conoscere meglio le attività economiche praticate dall’Ordine in quel periodo.

TERUEL (Spagna) – Mentre la storia ufficiale si è spesso concentrata sugli aspetti militari e religiosi dei Cavalieri Templari, un documento riemerso dall’ Archivio di Stato di Teruel restituisce oggi una realtà molto più pragmatica e agricola. I ricercatori locali, analizzando i verbali di sequestro redatti nel gennaio 1308, hanno pubblicato un estratto dell’inventario dei beni rinvenuti nella precettoria di Castellote, fornendo uno spaccato inedito sulla gestione economica dell’Ordine al momento del suo crollo. Il verbale del sequestro regio. Il documento è il risultato dell’azione dei commissari di re Giacomo II d’Aragona, incaricati di inventariare ogni singolo bene prima di passare la proprietà sotto il controllo della Corona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

La "prima" dell'Arena Santa Giulia: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccioL'Arena Santa Giulia, il tempio del ghiaccio che ospiterà alcune delle gare delle prossime Olimpiadi invernali a Milano, si è illuminata.

Leggi anche: Tra Croce, Gentile e Laterza: si presenta il primo volume dell’inventario dell’Archivio Nicolini

Tutti gli aggiornamenti su L'economia del Tempio nel 1308 i...

Discussioni sull' argomento Cinque candidati sindaco, alleanze e liste-minestrone: l’anomala situazione di Tempio; Hotel dedicati all'arte (dalla casa di Verdi al set di Madonna): cosa vedere dentro e fuori dall'albergo; Festa degli Artigiani, CNA Roma: rincari energetici in difficoltà un’azienda su due; Giornate del Fai, a Siracusa si visita il tempio di Apollo.

TIVOLI, TEMPIO DETTO DELLA TOSSE: Sull'antica via Tiburtina, prima di giungere alla Porta del Colle, a Tivoli, quasi all'altezza della Villa di Mecenate s'incontra questo originalissimo monumento, conosciuto con il nome di tempio della Tosse. Nome tradizio facebook