La prima dell' Arena Santa Giulia | il debutto dell' hockey nel tempio del ghiaccio

L’Arena Santa Giulia ha ospitato la sua prima manifestazione, segnando il debutto ufficiale nel mondo dell’hockey su ghiaccio. Questo importante spazio, destinato a ospitare alcune delle gare delle prossime Olimpiadi invernali a Milano, si presenta come un nuovo punto di riferimento per gli eventi sportivi sulla neve e sul ghiaccio. Un passo avanti nell’offerta di strutture sportive di livello internazionale nel territorio.

L'Arena Santa Giulia, il tempio del ghiaccio che ospiterà alcune delle gare delle prossime Olimpiadi invernali a Milano, si è illuminata. E sugli spalti si sono seduti per la prima volta gli spettatori, per il debutto del palazzetto con la semifinale della Coppa Italia dell'hockey italiano. Un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Olimpiadi 2026: l’imperfetto esordio dell’Arena Santa Giulia, tra buchi nel ghiaccio e cantieri aperti Leggi anche: Olimpiadi, c’è un buco nel ghiaccio: sospeso per diversi minuti il primo match di hockey all’Arena Santa Giulia di Milano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nasce l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi: domani 9 gennaio le prime partite di hockey. L'Italia sotto esame, le stelle Usa fanno i capricci; Hai visto le prime foto dell'hockey nella nuova Arena Milano Santa Giulia?; L'arena di Santa Giulia si accende per i giochi: iniziato il test in vista delle olimpiadi; Olimpiadi, c’è un buco nel ghiaccio: sospeso per diversi minuti il primo match di hockey…. Milano Cortina 2026, stress test all’Arena Santa Giulia con imprevisto. Ma il Cio: "Siamo dove volevamo essere" - Circa 3mila spettatori per la prima partita ufficiale nel nuovo impianto milanese. affaritaliani.it

Perché c’era un buco nel ghiaccio nella prima gara di hockey a Santa Giulia in vista delle Olimpiadi - La pista dell'Arena che ospiterà le gare dei Giochi invernali ha avuto un cedimento durante un match delle semifinali di Coppa Italia della IHL Serie ... fanpage.it

La "prima" dell'Arena Santa Giulia: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccio - Così Milano ha acceso Santa Giulia e si avvicina al momento in cui lo sport mondiale sarà protagonista in città ... milanotoday.it

La nuova arena sarà utilizzata per la prima volta in vista delle Olimpiadi invernali. Tutti i dettagli e il programma - facebook.com facebook

"Oggi di fatto è la prima volta che apriamo l'Arena al pubblico, dopo due anni e mezzo di lavoro intensi. E avremo un test event, che organizza la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, per provare il ghiaccio che sarà usato durante le Olimpiadi." Luca x.com

