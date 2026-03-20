L’Università di Firenze ha lanciato un appello per identificare le sette vittime delle Fosse Ardeatine che ancora non sono state riconosciute. L’eccidio si è verificato 82 anni fa, e nonostante gli sforzi, i loro nomi rimangono sconosciuti. La ricerca si concentra sull’analisi di eventuali elementi che possano contribuire a chiarire l’identità di queste persone.

Firenze, 20 marzo 2026 – Sono passati 82 anni dall’ eccidio delle Fosse Ardeatine e sette vittime risultano ancora prive di identificazione. L’Università di Firenze avvia dunque una nuova fase di ricerca con l’obiettivo di completare il percorso identificativo attraverso il coinvolgimento dei familiari. Nel sacrario che contiene i corpi dei 335 civili e militari uccisi nella strage perpetrata a Roma nel 1944 dalle truppe di occupazione tedesche, dodici tombe fino a pochi anni fa portavano la scritta “Ignoto”. Protagonista del tentativo - di alto valore storico, scientifico e civile - di ridare un nome alle vittime non identificate è da sedici anni l’antropologa forense Elena Pilli e il suo gruppo di ricerca dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fosse Ardeatine: l’appello di UniFi per identificare le vittime ancora ignote

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