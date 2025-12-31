Granchio blu nella Manovra di governo Le ostriche a prova di tenaglie più forte l’unità del commissario

Nel quadro della Manovra di governo, si continua a sostenere il settore ittico, con particolare attenzione al granchio blu e alle ostriche del Delta. Sono previsti fondi per l’apertura di nuovi mercati, strutture di lavorazione e il rilancio di attività come quello delle vongole. L’obiettivo è rafforzare l’unità del settore e valorizzare le risorse locali, contribuendo alla crescita sostenibile dell’economia ittica nella regione.

Ferrara, 31 dicembre 2025 – Fondi, nuovi mercati, lo 'sfruttamento' di un altro tesoro del Delta – le ostriche –, la nascita di strutture per la lavorazione, il rilancio del settore delle vongole. Non si ferma la battaglia al granchio blu, l'alieno che ha mandato a picco la produzione delle vongole a Goro e Comacchio. In questi giorni un altro passo avanti. Il crostaceo compare anche nella manovra del governo. Si rafforza così la struttura commissariale per l'emergenza Granchio blu. La storia di Luigi, il re dei funghi: "Da una pentola a pressione alle tavole di tutta Europa" La proposta dei pescatori di Goro: ostriche più resistenti.

Manovra, dalla Zes al granchio blu 6 le misure per l'agricoltura e la pesca - La legge di bilancio, appena votata alla Camera per il via libera definitivo, prevede essenzialmente sei misure per l'agricoltura e la pesca rispondenti, sottolineano dal ministero dell'Agricoltura, a ... ansa.it

Granchio blu, la lotta si rinforza: nuovi poteri e figure per il commissario Caterino. In ballo 50 milioni per rafforzare l'emergenza - Granchio blu, lo Stato rafforza il commissario: nuova struttura e oltre 50 milioni già investiti. ilgazzettino.it

