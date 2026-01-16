Granchio blu e anossia delle vongole l' assessore regionale incontra le imprese

L’assessore regionale ha incontrato le imprese del settore pesca e acquacoltura per discutere delle criticità legate alla proliferazione del granchio blu e all’anossia delle vongole. L’obiettivo è ascoltare le esigenze del territorio e individuare soluzioni per contrastare gli effetti di queste problematiche che da tempo influenzano il lavoro e le comunità costiere. Un momento di confronto diretto per affrontare insieme le sfide del comparto.

Un confronto diretto con il territorio e con gli operatori del comparto della pesca e dell’acquacoltura, interessato da una crisi strutturale legata alla proliferazione del granchio blu e ai fenomeni di anossia delle vongole che da tempo incidono su lavoro, imprese e comunità costiere. Giovedì a Goro, l’assessore regionale all’Agricoltura e pesca Alessio Mammi ha incontrato, insieme alla sindaca Maria Bugnoli, imprese, istituzioni locali e cooperative della pesca e dell’acquacoltura per fare il punto sulle misure regionali già attivate e sulle prospettive di intervento a sostegno di un settore produttivo fondamentale per l’economia dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

