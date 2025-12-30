Ucraina Mosca accusa | Droni di Kiev contro la residenza di Putin Trump | Sono molto arrabbiato

Mosca accusa Kiev di aver inviato droni contro la residenza di Putin, mentre Stati Uniti e Ucraina continuano a mostrare ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago. La notizia si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, con le accuse di Mosca che complicano il quadro diplomatico e militare nella regione.

Sul clima di ottimismo espresso da Stati Uniti e Ucraina a seguito dell’atteso vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, irrompe l’accusa da parte di Mosca di un tentato attacco alla residenza di Vladimir Putin. La denuncia arriva dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo cui Kiev avrebbe lanciato nella notte un attacco con 91 droni a lungo raggio contro l’abitazione presidenziale nella regione di Novgorod. Un’azione, ha spiegato, che comporterà una rappresaglia da parte di Mosca, oltre a influire sulla posizione del Cremlino nei colloqui in corso per l’accordo di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Mosca accusa: “Droni di Kiev contro la residenza di Putin. Trump: “Sono molto arrabbiato” Leggi anche: Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega Leggi anche: Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. Rivedremo posizione negoziale». Kiev: bugie. Trump sente lo zar La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega; Mosca accusa Kiev: “Attaccata con 91 droni una residenza di Putin”. E minaccia ritorsioni; Ucraina attacca casa di Putin con droni, Mosca accusa Kiev di terrorismo; Mosca accusa l’Ucraina: «Droni contro casa di Putin, vogliono colpire Vladimir, reagiremo». Zelensky nega. Mosca accusa l’Ucraina: «Droni contro casa di Putin, vogliono colpire Vladimir, reagiremo». Zelensky nega - Il piano di pace in venti punti, aveva affermato Trump stesso, era ... ilmessaggero.it

Russia-Ucraina, l’accusa di Mosca: “Abbattuti 91 droni inviati da Kiev contro la residenza di Putin a Novgorod”. Zelensky nega - La Russia accusa Kiev di aver lanciato decine di droni contro una residenza di Putin. ilfattoquotidiano.it

Mosca accusa Kiev: droni sulla residenza di Putin. La replica: bugie - Il ministro degli Esteri russo Lavrov: blitz terroristico con 91 droni a lungo raggio, già pronta la rappresaglia. avvenire.it

Ucraina, il politologo Fesenko: “Le trattative avanzavano, così Mosca le sabota” x.com

Cronaca. Guerra Ucraina, Mosca: "Droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia" - facebook.com facebook

