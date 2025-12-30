Ucraina le notizie di oggi | i dubbi sui droni contro la residenza di Putin la riunione dei leader Ue i 350mila morti russi in 10 mesi

Le notizie di oggi in Ucraina riguardano i dubbi sui droni presuntamente indirizzati contro la residenza di Putin, le discussioni tra i leader dell’UE e i dati sulle perdite militari russe, stimati in circa 350.000 nei dieci mesi di conflitto. Il presidente Zelensky ha negato le accuse del Cremlino e ha espresso diffidenza verso le reali intenzioni di Putin, evidenziando la complessità della situazione attuale.

Roma, 30 dicembre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a definire 'bugie' le dichiarazioni del Cremlino su un presunto attacco di droni di Kiev contro la residenza di Vladimir Putin nel nordovest della Russia (mentre crescono i dubbi anche tra gli analisti) e in una intervista a Fox News dice: "Non mi fido di Putin, non credo voglia la pace". Intanto nella notte esplosioni si sono verificate nelle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, mentre Kiev riferisce che sempre nella notte la Russia ha attaccato il Paese con due missili balistici Iskander-M e 60 droni. In mattinata nuova riunione dei leader europei.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, il Cremlino: “Il Donbass è della Russia, mai Kiev nella Nato” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: facciamo il punto sulla guerra in Ucraina con tutti gli ultimi aggiornamenti, ecco che cosa è successo ... ilsussidiario.net

Decreto Ucraina, Tajani rompe gli indugi: “Aiuti civili sì, ma anche armi”. Sugli asset russi? “Molti dubbi, rischio condanna dalla Corte di giustizia” - Tajani rassicura sulla maggioranza e spiega le priorità del decreto: aiuti civili urgenti e supporto militare all’Ucraina ... affaritaliani.it

Guerra in Ucraina, le notizie del 30 dicembre 2025 | Nuovo scontro tra Mosca e Kiev sui droni lanciati contro la villa di Putin Link nei commenti - facebook.com facebook

Guerra in Ucraina, le notizie del 28 dicembre 2025 | Zelensky d'accordo con i leader europei: "Garanzie di sicurezza cruciali". Oggi vedrà Trump x.com

