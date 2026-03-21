Nel Gargano, si diffuse l’idea che il cielo scagliasse saette di selce sulla terra, dando origine alle pietre di fulmine. Questa credenza popolare portò le persone a raccogliere e studiare questi frammenti, che si ritenevano prodotti da eventi atmosferici straordinari. La tradizione si mantenne viva tra la popolazione locale, che attribuiva loro un’origine celeste e un significato speciale.

LE PIETRE DI FULMINE: QUANDO NEL GARGANO SI CREDEVA CHE IL CIELO COLPISSE LA TERRA CON SAETTE DI SELCE. C’era un tempo (in realtà, spesso, ancora oggi), sul Gargano, in cui l’aratro non portava alla luce solo radici e sassi. Portava alla luce tracce del “cielo”. Spieghiamoci meglio. Succedeva sovente dopo un temporale. Il contadino scendeva nei campi ancora umidi, la terra scura e morbida sotto le scarpe. Affondava la lama dell’aratro nel solco e, tra le zolle rivoltate, compariva una pietra strana. Non era come le altre. Piccola. Affilata. Perfetta. A volte triangolare, altre appuntita come una freccia. Grande o piccola. Una pietra lavorata. ma talmente antica da sembrare impossibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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