La statua di Cristo alta 22 metri veglia sul Gargano | la grandiosa opera che tocca il cielo
La statua di Cristo sul Gargano, alta 22 metri, si erge come simbolo di fede e spiritualità nella regione pugliese. Questa imponente opera si inserisce nel paesaggio naturale, offrendo un punto di riferimento per visitatori e pellegrini. La sua presenza rappresenta un richiamo alla tradizione religiosa e alla storia locale, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della zona.
La statua di Cristo sul Gargano alta 22 metri è il nuovo colosso della fede che veglia sulla terra pugliese. Un’opera maestosa per ricordarci di non smettere mai di sperare. Siamo abituati a vedere grandi statue del Cristo che raggiungono altezze elevatissime, quasi a voler toccare il cielo, ma che sono lontane da noi, basti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
CRISTO ALTO 22 METRI SUL GARGANO, DAL BELVEDERE AL FUTURO: IL PROGETTO FA SOGNARE.
