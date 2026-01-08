La statua di Cristo alta 22 metri veglia sul Gargano | la grandiosa opera che tocca il cielo

La statua di Cristo sul Gargano, alta 22 metri, si erge come simbolo di fede e spiritualità nella regione pugliese. Questa imponente opera si inserisce nel paesaggio naturale, offrendo un punto di riferimento per visitatori e pellegrini. La sua presenza rappresenta un richiamo alla tradizione religiosa e alla storia locale, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della zona.

